Costa demite-se de líder do PS se perder legislativas

António Costa diz que se demite da liderança do Partido Socialista se perder as eleições legislativas e, caso ganhe sem maioria absoluta, o primeiro-ministro não exclui novos entendimentos, tanto à Esquerda como à Direita.

"Se perdesse as eleições, é evidente que não ficaria na liderança do Partido Socialista", diz o atual primeiro-ministro.

Caso vença sem maioria absoluta, António Costa admite acordos à Direita ou ajustes à Geringonça.

"Acho que isso inevitavelmente implica que os nossos parceiros à Esquerda também reflitam a dizer 'se calhar fizemos asneira, as pessoa não compreenderam o que nós fizemos, temos de emendar a mão e temos de trabalhar com o PS de boa fé, com espírito construtivo como fizemos na legislatura anterior'", aponta.