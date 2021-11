Primeiro-ministro diz que suspeitas de tráfico afetam imagem das Forças Armadas

António Costa diz que as suspeitas de tráfico têm um impacto negativo na imagem das forças militares portuguesas, contudo, garante que ninguém está acima da Lei.

As declarações surgem após a polémica das suspeitas de tráfico de diamantes e ouro em missões militares portuguesas, como é o caso da missão na República Centro-Africana.

O primeiro-ministro critica a situação e garante que se fará cumprir a lei.

Operação Miríade

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, 10 pessoas durante as buscas em 100 locais em todo o país por suspeitas de tráfico de diamantes e ouro em missões militares noutros países, como na República Centro-Africana.

Os militares sob suspeita utilizariam os meios aéreos das missões ao abrigo da Nações Unidas para fazer o transporte para a Europa.

O objetivo final era fazer chegar os produtos à Antuérpia, na Bélgica.

Para além das suspeitas de tráfico de diamantes e ouro, está também em causa a suspeita de branqueamento de capitais e fraude, com o alegado uso de criptomoedas para uma espécie de lavagem de dinheiro, com o objetivo de esconder o que teria acontecido durante as missões.

