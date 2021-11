Em pré-campanha para as legislativas, Jerónimo de Sousa foi à Covilhã apelar ao voto na CDU

Na pré-campanha para as legislativas, Jerónimo de Sousa foi à Covilhã e reafirmou a continuação da luta pela conquista dos direitos dos trabalhadores. O secretário-geral do PCP garantiu que vai continuar a lutar pela subida do salário mínimo nacional.

Recordando as palavras de Álvaro Cunhal, de que a situação económica e a vida política não se decidem apenas nas altas esferas, Jerónimo de Sousa apelou à mobilização das massas populares na luta e num discurso encaminhado para as legislativas pediu o voto na CDU.

Para o PCP, o aumento de 850 euros do salário mínimo nacional é um passo decisivo no caminho do progresso do país.

