Jerónimo de Sousa: "O que o PS queria e quer é uma maioria absoltuta"

Jerónimo de Sousa voltou este domingo a responsabilizar o Governo pelo chumbo do Orçamento do Estado. Num almoço comício na Marinha Grande, o Secretário-Geral do PCP acusou o PS de querer uma maioria absoluta.

"As opções do Governo no Orçamento recusaram as respostas que o país precisa. E foi essa a recusa do Governo que conduziu a que a proposta do Orçamento do Estado não fosse aprovada", disse o líder comunista.

Com as legislativas no horizonte, Jerónimo de Sousa insiste na importância de aumentar o abono de família, as pensões e o salário minimo mas o discurso acaba sempre por atingir o mesmo alvo.