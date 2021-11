Crise política: PCP descarta continuidade da "geringonça"

Jerónimo de Sousa descarta a possibilidade de fazer parte de uma "geringonça" nos mesmos moldes que a anterior. O líder comunista revela a decisão unânime da decisão do Comité Central de chumbar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, numa entrevista à RTP3.

Na quarta-feira admitiu que o PCP estaria disponível para fazer "convergência com o PS", mas avisa que "não peçam ao PCP para abdicar do seu projeto".

O líder do PCP reitera que o chumbo do Orçamento do Estado não obrigaria a novas eleições e não tem tem dúvidas que o papel do Presidente da República na crise política foi "desadequado".

