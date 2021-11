Conselho de Estado a favor de eleições: reunião durou cerca de 3 horas 

O Presidente da República vai falar ao país esta quinta-feira, às 20:00, sobre a dissolução do Parlamento e anunciar a decisão sobre as eleições antecipadas.

Na quarta-feira, o Conselho de Estado "deu parecer favorável à proposta de sua excelência, o Presidente da República, de dissolução da Assembleia da República", mas a grande dúvida está na data.

Se for mais cedo, favorece os atuais líderes do PSD e do CDS, mas se for mais tarde, pode beneficiar os candidatos à liderança dos dois partidos.

Dos partidos representados no Conselho de Estado, apenas PCP e BE tinham manifestado publicamente discordância em relação à opção de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas na sequência do chumbo do Orçamento para 2022 na generalidade.

O Orçamento foi chumbado na generalidade a 27 de outubro, com votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal.

