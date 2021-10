Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país na quinta-feira

O Presidente da República fala ao país na próxima quinta-feira, para anunciar uma decisão na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

Em Vila Real, Marcelo Rebelo de Sousa falou este domingo pela primeira vez depois de ouvir os partidos e os parceiros sociais, mas não quis comprometer-se já com uma data para a dissolução do Parlamento ou para eleições antecipadas.

Marcelo diz que ninguém estava preparado para o que aconteceu e confessa que até ao último instante, o Presidente da República esperou que não acontecesse.

Para já, o chefe de Estado garante apenas que a decisão será sempre a pensar no melhor para o país, sem olhar a pressões, venham elas de onde vierem.

Veja também: