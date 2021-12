Na próxima terça-feira, o PSD discute uma possível coligação com o CDS, mas Rui Rio diz que é ao centro que se ganham eleições.

Em Barcelos, Rio mostrou-se confiante na vitória nas legislativas por causa do desgaste do PS.

Se vai sozinho a eleições ou coligado com o CDS, o presidente do PSD mantém o tabu e remete o assunto para a reunião da direção nacional na terça-feira.

Depois de voltar a conquistar o partido, o líder tem agora pela frente um desafio ainda maior: vencer as legislativas marcadas para 30 de janeiro. Com ou sem coligações, as listas de deputados têm de ser entregues até dia 20 de dezembro. Dias depois do congresso do PSD.