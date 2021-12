"Vamos discutir à esquerda as soluções para o país", diz Catarina Martins

Catarina Martins acusa o PS de falhar ao país e de não assumir os compromissos. Num comício nos Açores, disse ainda que a direita não tem propostas, nem soluções para os problemas.

A coordenadora do bloco de Esquerda condenou a geringonça formada pela direita no arquipélago, mas também as maiorias absolutas.

