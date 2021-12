Legislativas: PSD diz "sim" ou "não" a coligação com o CDS?

O PSD decide esta terça-feira se vai sozinho ou em coligação com o CDS às próximas eleições legislativas. O Conselho Nacional reúne-se em Évora para votar a proposta de Rui Rio e aprovar as listas de candidatos a deputados.

Foram várias as vezes em que a história do PSD e do CDS se cruzou, mas é preciso recuar à AD, de Sá Carneiro e Freitas do Amaral, e à PAF, de Passos Coelho e Paulo Portas, para encontrar os únicos exemplos em que concorreram juntos a legislativas.

Esta terça-feira, o PSD vai decidir se reedita ou não a coligação pré-eleitoral, desta vez com Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, para fechar a proposta que levará à noite ao Conselho Nacional, em Évora, e que tomará a decisão final.

Há três semanas, Rio levou o assunto de forma informal à reunião da direção e a maioria estava contra.

Nos últimos dias, o líder do PSD insistiu em apontar ao centro.

No pós-eleições, a Iniciativa Liberal mostra-se disponível para falar com o PSD.

O Chega vai mais longe e até quer ministros num futuro Governo, mas Rio tem rejeitado a hipótese.

O Conselho Nacional do PSD também vai servir para votar as listas de candidatos a deputados.

Se não ficar fechado, o PSD admite reunir novo Conselho Nacional a 10 de dezembro.

