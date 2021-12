O Presidente do PSD, Rui Rio, diz que a direção do partido entendeu que não é vantajoso haver uma coligação com o CDS antes das eleições de janeiro. O líder social democrata justificou a decisão de ir sozinho às eleições legislativas.

"A Comissão Política Nacional entendeu não propor ao Conselho Nacional uma coligação entendendo que, neste momento, é mais vantajoso ao PSD concorrer sozinho", afirma.

"Foi uma decisão pacífica porque é um entendimento largamente maioritário", acrescenta.

O PSD vai sozinho a eleições em janeiro. A direção do partido não vai fazer coligações pré-eleitorais com o CDS. A decisão foi tomada esta terça-feira pela comissão permanente, que está reunida em Évora.

A SIC apurou que não houve um chumbo da proposta de coligação, mas sim uma decisão de o partido concorrer sozinho.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições autárquicas, o núcleo duro da direção de Rui Rio não quer que o PSD concorra coligado com o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos.

Saiba mais