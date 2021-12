O PSD já decidiu as cabeças de lista para as eleições legislativas de janeiro. Ricardo Baptista Leite vai ser cabeça do lista do PSD por Lisboa e Sofia Matos lidera a lista no Porto, anunciou Rui Rio.

O líder do partido será o número dois no Porto, tal como aconteceu há dois anos.

André Coelho Lima é o número um em Braga. Paulo Mota Pinto encabeça a lista de Leiria e a jurista Mónica Quintela é a escolhida para Coimbra.

O líder parlamentar desta legislatura, Adão Silva, vai ser candidato por Bragança.

Em 22 círculos eleitorais, há seis mulheres como cabeças de lista. A lista de candidatos será analisada no Conselho Nacional do partido, que se reúne esta terça-feira em Évora.

PSD diz "sim" ou "não" a coligação com o CDS?

Também no Conselho Nacional, o partido vai decidir se vai sozinho ou em coligação com o CDS às próximas eleições legislativas.

Há três semanas, Rio levou o assunto de forma informal à reunião da direção e a maioria estava contra.

No pós-eleições, a Iniciativa Liberal mostra-se disponível para falar com o PSD. O Chega vai mais longe e até quer ministros num futuro Governo, mas Rio tem rejeitado a hipótese.

Se não ficar fechado, o PSD admite reunir novo Conselho Nacional a 10 de dezembro.

