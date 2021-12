Inês de Sousa Real: "PAN faz falta ao país" e ainda tem "um longo caminho para dar respostas"

O PAN está disponível para integrar um futuro Governo e fazer acordos com o PS ou o PSD depois das eleições de 30 de janeiro.

O objetivo mínimo será manter os quatro deputados e Inês de Sousa Real, em entrevista à SIC Notícias, diz que não será comprometido devido à polémica que envolve as suas duas empresas. Acrescenta que já esclareceu "tudo o que tinha a esclarecer de forma absolutamente transparente".

Inês de Sousa Real considera que o "PAN faz falta ao país" e ainda tem "um longo caminho para dar respostas": "Desde logo na transição ambiental que temos de fazer".

O PAN apresentou esta quarta-feira a candidatura às eleições legislativas do próximo mês, onde acusou os partidos tradicionais de se apoderarem de medidas do partido. No entanto não exclui conversações e acordos.

