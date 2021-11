Líder do PAN reage a denúncias de más práticas em negócio agrícola

A líder do PAN devolve à Confederação de Agricultores todas as acusações sobre o negócio de produção de frutos vermelhos a que esteve ligada. Inês Sousa Real recusa serem explorações de agricultura intensiva, garante ter a consciência tranquila e diz que se o secretário-geral da CAP não sabe a diferença, tem de se demitir.

As duas empresas de produção de frutos vermelhos a que Inês Sousa Real tem ligações, como sócia, têm uma dimensão reduzida, quando comparadas com as explorações de Odemira.

A líder do PAN rejeita as acusações de agricultura intensiva, explicando que “não se pode comparar com a Costa Vicentina e é em túnel, não em estufa”.

Foi em 2013 e 2014 que Sousa Real se tornou dona de metade num caso e noutro de 25% do capital das empresas de produção biológica, garante, sem uso de pesticidas, e que decidiu vender por estar agora ocupada com a atividade política.

Eleita deputada em 2019, é líder do PAN há cinco meses.

