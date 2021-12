Legislativas: Conselho Nacional do CDS reúne para aprovar listas de candidatos

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir-se HOJE para aprovar as listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas de 30 de janeiro, reunião na qual Nuno Melo não vai participar.

Esta reunião extraordinária, convocada "com caráter de urgência", decorrerá por videoconferência, tem início marcado para as 21h00, e tem como ponto único da ordem de trabalhos a "aprovação de listas candidatas do CDS-PP às eleições legislativas de janeiro de 2022".

Na convocatória enviada aos conselheiros nacionais do CDS-PP, o presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, justifica que "a urgência da convocatória resulta da necessidade de cumprir os prazos legais para entrega de listas de deputados às eleições legislativas".

As listas de candidatos a deputados ainda não foram divulgadas pelo partido e terão de ser entregues até dia 20, próxima segunda-feira.

À semelhança do que aconteceu nas últimas vezes, o eurodeputado Nuno Melo não vai participar nesta reunião do órgão máximo do partido entre congressos, como protesto contra a forma como foi convocada e como decorrem estas reuniões.

