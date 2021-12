Hugo Soares considera que não faz sentido, neste momento, falar sobre o futuro da liderança do PSD.

O antigo líder parlamentar do partido diz que está convencido que Rui Rio vai ganhar as eleições legislativas.

"Rui Rio tem todas as condições para ganhar as próximas eleições legislativas e é isso que eu espero", afirmou o também ex-líder da Juventude Social Democrata (JSD), em reação ao discurso de Rui Rio na abertura do 39º Congresso, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Hugo Soares, crítico da liderança de Rui Rio, considerou que o presidente do partido fez na abertura do congresso um "discurso de diagnóstico dos problemas do país", "bem construído", mas só isso não chega.

"Esperemos agora (...) que o PSD possa constituir uma alternativa. Para isso tem que apresentar as propostas para resolver os problemas que aqui elencou", apontou.

O presidente do PSD centrou o seu discurso em áreas como a descentralização e a justiça, prometeu dedicar mais tempo na intervenção de encerramento a setores como a economia, na saúde, na educação ou no ambiente.

Rui Rio apontou como objetivo para o partido vencer as legislativas de 30 de janeiro para "governar Portugal com o rigor e coragem" que acusou o PS de não ter tido nos últimos seis anos.

"O Partido Social Democrata propõe-se ganhar as próximas eleições de janeiro e governar Portugal com o rigor e a coragem que tanto nos tem faltado. Governar Portugal com a visão reformista que uma sociedade dinâmica e em constante mutação exige a quem se propõe governá-la", afirmou.

