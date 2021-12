Estabilidade política: "Portugal só tem a ganhar se houver um entendimento alargado"

Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender a necessidade de haver estabilidade política em Portugal. O Chefe de Estado disse que não pode ser “um esforço traduzido em mini-ciclos políticos”. A pouco mais de um mês das eleições legislativas, Bernardo Ferrão analisa as palavras do Presidente da República.

“Portugal só tem a ganhar se houve um entendimento alargado. Logo veremos se este desejo do Presidente é ou não utópico, um desejo daqueles que fica muito bem no fim de ano, em altura de festas e de Natal, mas que depois não se concretiza na prática”, afirma o sub-diretor de informação da SIC Notícias.

Sobre a nomeação de Gouveia e Melo para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, Bernardo Ferrão sublinha que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de aceitar a proposta do Governo já “seria de esperar”.

“Acho que o que aconteceu há uns meses foi claramente um erro e uma precipitação por parte do Governo, que não agilizou a coisa com o Presidente da República e o Presidente da República o que disse foi ‘não, que a última palavra é minha’”, afirma, sublinhado que a nomeação “é mais do que merecido”.