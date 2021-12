Marcelo brinda, com ginja, às eleições legislativas que aí vêm

O Presidente da República diz que está animado com as eleições em janeiro e que os portugueses estão a encarar as legislativas com serenidade e determinação. Na véspera de Natal, Marcelo Rebelo de Sousa repetiu a tradição de beber ginja no Barreiro.

Marcelo quis dar o exemplo: para evitar ajuntamentos e loucuras, ficou no palácio de Belém para brincar. E se o Presidente da República não vai à ginja, vem a ginja ao Presidente.

Em janeiro, Marcelo quer estar em plena forma para as eleições legislativas. Nesta véspera de Natal, o Chefe de Estado recuperou ainda outras tradições, ao receber a vela da Cáritas Portuguesa e, do Corpo Nacional de Escutas, a luz que simboliza a paz em Belém. Recebeu ainda um presente, que precisa de ser trocado.

