Mantendo a tradição, o Presidente da República associou-se à campanha "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz". A cerimónia decorreu esta tarde de sexta-feira, véspera de Natal, no Palácio de Belém.

Com a presença da presidente da instituição, Rita Valadas, e com a apresentação, por uma delegação do Corpo Nacional de Escutas, da "Luz da paz de Belém", o Presidente Marcelo recebeu a vela da Cáritas Portuguesa, que simboliza um gesto de esperança, amor, solidariedade e preocupação com os que mais sofrem.

A Cáritas representa "muitas, muitas instituições" que "têm tido um papel fundamental nestes tempos difíceis", afirmou o chefe de Estado, deixando o seu agradecimento por essas ações contra a pobreza e as desigualdades e apontando que sem essa rede "era difícil" ao Estado e às autarquias ajudar quem precisa.

Depois foi a vez de receber representantes do Corpo Nacional de Escutas, que desejaram um santo e feliz natal e partilharam a luz de uma vela, que percorreu 400 quilómetros desde Vila Real até Setúbal.

Marcelo defendeu que Portugal precisa do "espírito de serviço" dos escuteiros e, em troca, comprometeu-se a estar presente nas comemorações do centenário do Corpo Nacional de Escutas, e apontou que quando deixar Belém quer voltar a dedicar-se ao voluntariado, com a missão de formar jovens.

