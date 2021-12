Legislativas: Jerónimo de Sousa deixa mensagem de Natal aos emigrantes

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apela ao reforço na CDU contra o retrocesso do país. Numa mensagem de Natal dirigida às comunidades portuguesas, o líder do PCP diz que a emigração é o resultado das políticas de emprego no país.

"A CDU é a força portadora de um projeto e de uma política ao serviço de Portugal e das comunidades portuguesas, em que o direito constitucional de emigrar deixa de ser gravosa alternativa à falta de emprego".

