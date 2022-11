Presidenciais no Brasil: sondagens continuam a dar vitória de Lula, mas Bolsonaro subiu

As primeiras sondagens feitas após o início oficial da campanha às presidenciais no Brasil confirmaram a liderança de Lula da Silva. A vantagem sobre Bolsonaro diminuiu, mas Lula poderia vencer à primeira volta se as eleições fossem hoje.

Lula da Silva fez seu primeiro grande comício oficial da campanha na cidade de Belo Horizonte, rodeado por um enorme esquema de segurança.

A estratégia do candidato do Partido dos Trabalhadores é comparar dados económicos dos anos em que foi Presidente e prometer soluções para problemas que agravaram nos últimos anos, como a miséria, inflação e a redução de investimento em áreas sociais, como a educação.

Os analistas previam um maior avanço de Bolsonaro, depois do Governo ter começado a pagar o reajuste dos benefícios sociais.

Entretanto, o candidato envolveu-se num incidente com um apoiante. O Presidente tentou "roubar” o telemóvel de um youtuber, de direita, que o questionou.

Episódio que possivelmente será usado pelos adversários nos debates e programas eleitorais a partir da próxima semana.