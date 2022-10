Mais de 156 milhões de pessoas são chamadas às urnas este domingo para escolher o próximo Presidente do Brasil. Onze candidatos, com dois nomes à cabeça: Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Atual e antigo Presidentes, Bolsonaro e Lula surgem destacados nas sondagens, com vantagem para o antigo residente do Palácio da Alvorada, que procura vencer logo à primeira volta. Acompanhe aqui ao minuto o dia eleitoral no Brasil e veja em direto a emissão da SIC Notícias.