Observadores falam em votação "tranquila" no Brasil

Os observadores do Parlamento do Mercosul às eleições gerais no Brasil consideraram que a jornada de votação foi "tranquila" e pediram aos políticos e à sociedade brasileira que aguardem os resultados com "calma e respeito".



"Os cidadãos puderam emitir seu voto com tranquilidade. Não notamos nenhum sobressalto ou situação fora do lugar", disse o representante da Missão Internacional de Observação Eleitoral do Parlamento do Mercosul, Nicolás Vieira, em declarações à imprensa, citado pela agência Estado.



Segundo o representante da missão, que acompanhou a votação em sete cidades brasileiras, o dia das eleições decorreu sem "sobressaltos". Numa nota, o presidente do Parlamento do Mercosul e líder da missão de observação, Tomas Bittar, saudou os brasileiros que "compareceram às urnas de forma ordenada, pacífica e democrática".



"A Missão pede aos atores políticos e cidadãos que aguardem a totalização e a divulgação dos resultados oficiais pelo Tribunal Superior Eleitoral (STE) com total calma e respeito", acrescentou.

Os mais de 156 milhões de eleitores brasileiros foram hoje chamados a votar em eleições gerais altamente polarizadas entre o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o ex-chefe de Estado Lula da Silva.



Com 28% dos votos contados, Bolsonaro liderava a contagem parcial nas eleições presidenciais, com 47,67% dos votos, seguido de Lula da Silva com 42,55%.