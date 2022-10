Desemprego, fome, desigualdades "são os principais, mas ainda há mais. Quem ganhar as eleições terá que enfrentar um conjunto de problemas gravíssimos que são desafios e também oportunidades porque o Brasil está sempre entre as oito, dez maiores economias do mundo".

Quem o diz é José Gomes Ferreira, da SIC. O Brasil "de facto é um país rico, mas não se considera como tal, é um país emergente porque tem largas faixas da população que não participa deste processo produtivo, nem depois na redistribuição".