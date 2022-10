Lula da Silva e Bolsonaro procuram novos apoios e estratégias para vitória na segunda volta

É a primeira vez que dois candidatos que já ocuparam o planalto, disputam uma segunda volta.

Lula da Silva tem como vantagem mais de oito milhões de votos à frente de Bolsonaro. Nunca um atual presidente tinha chegado a segunda volta com menor votação que seu adversário. Mas os dois tentam agora novos apoios e estratégias para conquistar vitória na segunda volta.

Nesta terça-feira Bolsonaro recebeu apoio de dois importantes governadores já eleitos no sudeste, região com o maior número de eleitores do país: o do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que anunciou que vai ajudar a candidatura à reeleição do atual Presidente no estado onde Lula lidera nos votos.

Já a campanha de Lula está em busca de alianças com os partidos que perderam na primeira volta. A maior expectativa é sobre o apoio formal de Simone Tebet do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que terminou em terceiro lugar, com quase cinco milhões de votos, e que já deu indicações de que vai apoiar Lula da Silva.