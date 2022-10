"Vergonha nacional" e "pequeno ditador": os momentos marcantes do debate entre Lula e Bolsonaro

Jair Bolsonaro lembrou a corrupção na Petrobras e acusou o ex-presidente Lula da Silva de ter dado luz verde aos esquemas. Lula afirmou que os crimes só foram descobertos porque, no governo do PT, foi permitida a investigação.

O antigo presidente Lula da Silva lembrou que o Brasil registou 11% das mortes provocadas pela covid-19 no mundo, embora possua 3% da população mundial, tentando expor o que considerou uma má gestão da saúde pública por parte do Governo liderado por Bolsonaro.

Rebatendo acusações de má gestão e frieza diante do sofrimento dos brasileiros infetados, Bolsonaro disse que "se comoveu a cada morte", que no seu mandato foram compradas "mais de 500 milhões de [doses de] vacinas" e que o Brasil foi "o país que mais vacinou no mundo".

Bolsonaro acusa Lula de ser amigo de criminosos

O atual presidente alegou que o Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, teria relação com lideranças de fações do crime organizado do Rio de Janeiro e de São Paulo e falou com ironia de um evento que a campanha dele fez num dos maiores conglomerados de favelas no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão.

"Vocês são amigos de bandidos. Na favela não tinha polícia ao seu lado, só traficantes", disparou Bolsonaro a Lula da Silva, num dos momentos mais tensos do primeiro bloco do debate.

Lula da Silva negociou ligações ao crime organizado, reiterou que foi ao Complexo do Alemão, que ao seu lado só tinha povo trabalhador e prometeu voltar àquela favela do Rio de Janeiro.