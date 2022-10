Deputado pró-bolsonaro diz que estudantes que apoiam Lula merecem "ser queimados"

O Ministério Público brasileiro anunciou na sexta-feira que vai investigar um congressista pró-Bolsonaro que disse que os estudantes universitários que apoiam a candidatura do ex-presidente de Lula da Silva merecem ser "queimados".

Segundo os procuradores no Estado do Rio Grande do Sul, as declarações do congressista Bibo Nunes, daquela região, são "extremamente graves" e podem constituir vários crimes, incluindo o "incitamento à violência".

Nunes é um deputado federal, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, que enfrentará o ex-presidente Lula da Silva na segunda volta das eleições do dia 30 de outubro.

Num vídeo colocado na Internet, Nunes condenou um ato de apoio a Lula realizado esta semana por estudantes da Universidade Federal na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

O parlamentar desenhou um paralelo com uma cena do filme "Tropa de Elite", em que traficantes de droga queimam vivo um jovem de classe média que estava a cooperar com a população mais pobre da favela em que operavam.

"Ser rico e não ter noção, como esses aí. É o filme 'Tropa de Elite'. Sabe o que aconteceu? Olha o filme 'um'. Pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos ajudando pobre e que se deram mal e queimaram vivos", afirmou.

"Queimaram vivo dentro de pneus, queimaram vivo, e é isso que esses estudantes alienados, filhos de papa e que têm grana merecem. Não que eu queira isso, mas eles merecem porque eles estão arriscando acabar com o nosso Brasil", acrescentou.

A declaração de Nunes foi recebida com repúdio generalizado, especialmente em Santa Maria, onde, em 2013, um incêndio na discoteca Kiss causou a morte de 242 pessoas, um acontecimento cuja responsabilidade ainda não foi estabelecida pelo sistema judicial e que quase dez anos mais tarde permanece impune.

Entre as vítimas, 134 eram estudantes da universidade onde, esta semana, teve lugar o evento pró-Lula condenado pelo deputado no vídeo.

Uma das organizações que manifestou o seu "repúdio total" foi a Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), formada por familiares dos jovens que morreram na discoteca Kiss.

"Os jovens de Santa Maria estão marcados pela tragédia e continuam a tentar lidar com as consequências traumáticas do incêndio", disse a associação numa declaração.