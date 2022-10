Bolsonaro é o primeiro Presidente brasileiro a falhar uma reeleição

Jair Bolsonaro não conseguiu evitar a derrota nas eleições presidenciais deste domingo, perdendo na segunda volta contra o ex-chefe de Estado Lula da Silva, tornando-se no primeiro Presidente brasileiro a não ganhar uma reeleição.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-capitão do exército e 38.º Presidente do Brasil obteve pouco mais de 49% dos votos, contra perto dos 51% de Lula da Silva, na segunda volta.