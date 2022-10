Realiza-se hoje a segunda volta das eleições no Brasil. Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, um deles será escolhido para ser Presidente do Brasil nos próximos quatro anos. Na primeira volta, o candidato do Partido dos Trabalhadores teve 48,4% dos votos, enquanto o atual Presidente e candidato do Partido Liberal contabilizou 43,2%. Acompanhe aqui ao minuto as eleições no Brasil e veja em direto a emissão da SIC Notícias.