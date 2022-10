Lula da Silva vence por larga margem em Lisboa, Porto e Faro

Em Portugal, o candidato do PT, Lula da Silva, venceu por larga margem o adversário do PL, Jair Bolsonaro. Em Lisboa e no Porto, a distância foi maior, já em Faro a diferença foi de apenas quatro pontos percentuais.

Em Lisboa, Lula da Silva obteve 12.872 votos contra 7.085 alcançados pelo Presidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, adiantou o representante do PT na capital portuguesa, Pedro Prola.

O candidato do PT venceu a votação na capital portuguesa com 64,5% dos votos, já Bolsonaro teve 35,5%.