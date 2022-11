No dia seguinte às presidenciais no Brasil, nas quais o candidato do Partido dos Trabalhadores obteve 50,90% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro somou 49,10%, Igor Gadelha faz uma análise do rescaldo eleitoral.

Na SIC Notícias, o jornalista brasileiro comenta a vitória de Lula da Silva, o silêncio do candidato derrotado, os protestos dos bolsonaristas o que se pode esperar do futuro Governo.