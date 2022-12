Porte de armas suspenso em Brasília para a tomada de posse de Lula da Silva

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil suspendeu o porte de armas em Brasília até segunda-feira, a fim de reforçar a segurança para a posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece no domingo.

A decisão surge em resposta a um pedido feito pela equipa de Lula da Silva, após grupos que apoiam o Presidente Jair Bolsonaro ameaçarem realizar ataques ou ações violentas para tentar impedir a cerimónia de posse.

O magistrado Alexandre de Moraes justificou a decisão citando vários eventos ocorridos nas últimas duas semanas em Brasília realizados por apoiantes de Bolsonaro.