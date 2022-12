A rampa de acesso ao Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro, foi lavada com sal grosso antes da posse do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, segundo um vídeo publicado por uma deputada aliada que ganhou relevo nas redes sociais.

O vídeo publicado na quarta-feira pela deputada Jandira Feghali do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), mostra funcionários do Governo brasileiro a lavar a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, com água e sal grosso.