“A maior parte dos apoiantes sabe que Trump não é nenhum santo”

Donald Trump e Joe Biden estarão frente-a-frente num debate de 90 minutos, marcado para a 01:00 (hora local, 02:00 em Lisboa), que terá como moderador o jornalista da Fox News Chris Walace. É o primeiro de três debates que vão opor os candidatos às presidenciais.

Para Miguel Monjardino, estas eleições presidenciais nos Estados Unidos diferem em relação à última em dois pontos. O primeiro diz respeito aos estados do Sul onde Trump “ganhou sem problemas” há quatro anos e onde agora a situação para o atual Presidente está “mais complicada”.

O segundo, a mudança da base eleitoral dos dois partidos. O comentador da SIC explica que os democratas são sobretudo de elites urbanas e minorias e os republicanos de subúrbios, pequenas cidades e do mundo rural.

O comentador diz ainda que a maioria das pessoas que assiste aos debates já decidiu em quem votar e, questionado sobre a fuga ao fisco de Donald Trump, Monjardino diz que essa questão não mudará as opiniões dos apoiantes de Trump.

Sobre as diferenças entre candidatos, diz que Biden concorre com base no seu caráter, longa experiência política e “trágica história pessoal”. Já Trump “concorre baseado em coisas que diz que fez ou fará”.