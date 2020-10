Trump apela a grupo de extrema-direita para se manter a postos perante o desfecho das eleições

Os próximos dois debates entre os candidatos à presidência norte-americana vão ter novas regras, depois de o primeiro frente a frente entre Donald Trump e Joe Biden ter sido caótico.

Os moderadores vão ter agora a possibilidade de desligar o microfone dos candidatos, caso não respeitem o tempo de intervenção do adversário.

Do debate de quarta-feira, sobram os apelos de Trump a um grupo de extrema-direira, que tem estado muito ativo nos confrontos em várias cidades do país que se mantenha a postos perante o desfecho das próximas eleições, no dia 3 de novembro.