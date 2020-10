Covid-19 foi o tema principal dos comícios de Trump e Biden

A uma semana das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump (republicano) e Joe Biden (democrata) estão a intensificar estratégias no terreno e a concentrar esforços em Estados-chave para o escrutínio de 03 de novembro.

Esta terça-feira, Donald Trump esteve no Michigan, no Wisconsin e no Nebraska. Joe Biden esteve em Atlanta e em Warm Springs, no estado da Geórgia.

Mais uma vez, a pandemia esteve no centro dos discursos. De um lado, com ataques, do outro, com promessas.

Barack Obama voltou a aparecer e criticou Donald Trump na gestão da pandemia. Afirmou que o atual presidente tem ciúmes da cobertura que os média fazem da covid-19.

