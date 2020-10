As eleições primárias nos EUA, primeiro passo de uma maratona até à Casa Branca

O longo processo de escolha dos respetivos candidatos às presidenciais de novembro nos Estados Unidos começou a 3 de fevereiro no Iowa com os "caucus" - assembleias locais de eleitores -, democrata e republicano.

Distribuídos por cerca de duas mil mesas, de braço no ar, os eleitores de ambos os partidos escolhem os delegados dos 99 concelhos do Estado do Iowa, depois de terem debatido as qualidades e os deméritos de cada candidato. Esta é a diferença entre as primárias e o caucus - nas primeiras, um eleitor deposita o respetivo voto numa urna, num caucus os eleitores discutem, trocam argumentos e dividem-se em grupos de apoio a candidatos.

Nas primárias do Partido Republicano estavam inscritos quatro candidatos: o empresário Rocky de la Fuente, da Califórnia; o ex-congressista Joe Walsh, do Illinois; o ex-governador de Massachusetts Bill Weld e o atual Presidente dos EUA, Donald Trump, que acabou por vencer.

O Partido Republicano realizou a sua convenção nacional no Spectrum Center, em Charlotte, na Carolina do Norte, entre 24 e 27 de agosto.

Do lado do Partido Democrata, 28 candidatos iniciaram a corrida, passaram a 14 e restaram cinco que se apresentaram a votos à nomeação na convenção nacional que se realizou entre 17 e 20 de agosto em Milwaukee, no Estado de Wisconsin.

Joe Biden acabou por derrotar Bernie Sanders, que repete a corrida para a nomeação Democrata depois de em 2016 ter sido preterido em favor de Hillary Clinton, e Elizabeth Warren, antiga professora de direito especializada em legislação de falências de bancos, antes de iniciar a sua carreira política, em 1995, tendo chegado ao Senado em 2012, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo pelo relevante Estado do Massachusetts. Ficaram ainda pelo caminho o antigo mayor Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar