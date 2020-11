Eleições nos EUA. Democratas conquistam lugar aos republicanos no Senado

O Partido Democrata conquistou esta terça-feira um primeiro lugar no Senado norte-americano aos republicanos, que atualmente detêm a maioria na câmara alta do Congresso, com a vitória do antigo governador do Colorado John Hickenlooper face ao republicano Cory Gardner.

Um democrata moderado e ex-empresário, Hickenlooper, 68 anos, concorreu nas últimas primárias democráticas à presidência dos Estados Unidos, mas desistiu antes das primeiras eleições em agosto de 2019.

Os republicanos controlam atualmente o Senado com 53 lugares em 100.

Garantir uma maioria no Senado, nas eleições desta terça-feira nos Estados Unidos da América, será crucial para qualquer candidato que chegue à Casa Branca.

Os senadores confirmam os nomeados da administração, incluindo o Gabinete (executivo), e podem impulsionar ou empatar a agenda do Presidente norte-americano.

Com os republicanos a controlarem agora esta câmara (53-47) do Congresso norte-americano, três ou quatro lugares irão determinar que partido ganhará o domínio, dependendo de quem ganhar a Presidência nas eleições desta terça-feira, porque o vice-presidente pode quebrar um empate.

Os republicanos estão a lutar para manter a sua magra maioria contra os candidatos democratas, que desafiam os aliados do Presidente Donald Trum.

Ambos os partidos, Republicano e Democrata, têm os olhos postos na vitória, mas o resultado pode não ser conhecido na noite das eleições.

Os candidatos republicanos estão a defender lugares em estados antes considerados como inalcançáveis para os democratas.