"Muito mais provável que Biden ganhe do que Trump"

O comentador da SIC e analista de política internacional Miguel Monjardino recusa que Donald Trump tenha beneficiado da importância que deu à economia durante a campanha eleitoral. O analista afirma que a tendência tem sido "bastante clara".

"Duvido muito que as últimas semanas tenham mudado alguma coisa de significativo", defendeu.

No especial da SIC Notícias sobre as eleições norte-americanas, o comentador afirmou que os resultados eleitorais de 2016, em que nada previa uma vitória de Trump, estão a influenciar a forma como estas eleições estão a ser vistas.

"Há quatro anos subestimámos Trump e agora estamos a fazer o processo inverso", explicou.

Na SIC Notícias, lembrou que os dados sugerem "claramente" uma vitória para o democrata Joe Biden. Por isso, realçou que é muito mais provável que Joe Biden ganhe do que Donald Trump.

No entanto, o comentador prevê que as eleições norte-americanas sejam disputadas "até à última", como aconteceu com outras eleições.

