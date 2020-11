Livre saúda Joe Biden pela "vitória da decência"

O partido Livre saudou este sábado a anunciada eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos como a "vitória da decência", e pediu o regresso do país ao Acordo de Paris e à Organização Mundial de Saúde.

"A vitória de Joe Biden nestas eleições é a vitória da decência. A vitória de Biden, de Harris e do Partido Democrata é expressiva tanto no colégio eleitoral como no voto popular, e representa um sinal claro da vontade do povo estado-unidense. A vontade de romper com a linha populista, extremista, e fascizante de Donald Trump ficou bem patente no resultado destas eleições", refere o partido, num comunicado intitulado "Bye Don" (Adeus, Don).