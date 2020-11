Lágrimas e muita emoção na festa de Joe Biden

POOL New

POOL New

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse no sábado (madrugada de domingo em Lisboa) que é tempo de sarar, restaurante a "alma da América" e de fazer com que o país volte a ser respeitado no mundo.

As declarações do democrata foram feitas no seu primeiro discurso após o anúncio da vitória nas eleições presidenciais.

Joe Biden prometeu ser o Presidente de todos os americanos, os que votaram nele e os que votaram contra, e pediu uma oportunidade aos apoiantes de Donald Trump: