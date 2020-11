O combate ao coronavírus, a recuperação económica, a justiça racial e as alterações climáticas. São essas as principais prioridades do Governo de Joe Biden.

O Presidente eleito norte-americano está já a preparar a formação dum novo executivo sem esperar que Donald Trump reconheça a derrota.

China e Rússia só lhe dão parabéns depois de resolvidas queixas de Trump em tribunal.

