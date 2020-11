Eleições nos EUA. Trump insiste em fraude, Melania pede que aceite o resultado

Donald Trump insiste que houve fraude nestas eleições e prepara-se para avançar com novas queixas em tribunal. Um dia depois de os media norte-americanos terem atribuído a vitoria ao adversário, Joe Biden, o ainda Presidente dos EUA garantiu no Twitter que foi o legítimo vencedor.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

A campanha de Donald Trump continua a angariar fundos para financiar a batalha nos tribunais. Há processos a decorrer no Wisconsin, na Geórgia e no Arizona. Já na Pensilvânia, os advogados do Presidente querem eliminar da contagem os votos que chegaram legalmente por correio após o encerramento das urnas.

Um pedido repetido pela primeira-dama, Melania Trump, também no Twitter. Mas, de acordo com a CNN, a mulher do Presidente ter-se-á juntado, entretanto, ao genro de Trump. Os dois estarão a tentar convencer o ainda chefe de Estado a reconhecer a derrota.

Veja também: