O discurso de Kamala Harris. As mulheres como "coluna vertebral da democracia"

Kamala Harris, a vice-presidente eleita nos Estados Unidos, sublinhou este sábado, no discurso de vitória, a importância da democracia e do papel das mulheres na sociedade e na política.

Harris agradeceu aos norte-americanos por terem votado pela "esperança, unidade, decência, ciência e verdade" para iniciar "um novo dia" no país.

Vestida de branco como as sufragistas, no mesmo ano em que se comemorou o centenário do direito das mulheres a votar nos Estados Unidos, Harris garantiu que não teria chegado a este momento sem aquelas ativistas e sem os milhões de norte-americanas que votaram nas presidenciais de 3 de novembro.

A vice-Presidente eleita prestou também homenagem a "gerações de mulheres, negras, asiáticas, brancas, latinas e nativas norte-americanas que, ao longo de toda a história, abriram caminho para o momento desta noite".