Eleições nos EUA. As tarefas que a nova administração de Joe Biden tem pela frente 

Luís Costa Ribas explicou este domingo as difíceis tarefas que a nova administração de Joe Biden tem pela frente.

A primeira é já dia 20 de janeiro com a cerimónia de nomeação do novo Presidente americano.

Biden anunciado como vencedor

Joe Biden foi anunciado, no sábado, como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro, de acordo com projeções dos 'media' norte-americanos.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.

Joe Biden quer "restaurar a alma da América"

O Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse no sábado (madrugada de domingo em Lisboa) que é tempo de sarar, restaurar a "alma da América" e de fazer com que o país volte a ser respeitado no mundo.

As declarações do democrata foram feitas no seu primeiro discurso após o anúncio da vitória nas eleições presidenciais.

Joe Biden prometeu ser o Presidente de todos os americanos, os que votaram nele e os que votaram contra, e pediu uma oportunidade aos apoiantes de Donald Trump: