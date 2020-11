Obama admite que derrota de Trump não será suficiente para unir os EUA

O ex-Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destaca, num livro que será publicado na próxima semana, o quão "profundas" são as divisões nos EUA e como a saída de Donald Trump não será suficiente para unir o país.

Num capítulo do primeiro volume das suas memórias "A Promised Land" ("Uma Terra Prometida"), que estará à venda na terça-feira e do qual a revista Atlantic publica esta quinta-feira trechos, o antecessor de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos faz uma retrospetiva dos quatro anos que passaram desde que abandonou a Casa Branca, em 2016.

"Talvez o mais preocupante de tudo seja que a nossa democracia parece estar à beira de entrar numa crise", escreve Obama, acrescentando que essa crise está "ancorada no embate entre duas visões do que a América é e do que deveria ser", para depois denunciar o atropelo de normas de que o sistema político tem sido vítima.