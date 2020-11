Trump recusa a derrota, mas Biden já prepara a presidência

Donald Trump continua sem assumir os resultados eleitorais e avançou com dezenas de processos judiciais em 5 estados para contestar as eleições presidenciais de 3 de novembro.

Na Pensilvânia, já houve uma audiência. O procurador concluiu que não foram encontradas provas de fraude

Apesar do bloqueio, Joe Biden, o Presidente eleito, começou a formar a equipa presidencial. Escolheu para chefe de gabinete um companheiro de longa data: Ron Klain, de 59 anos, trabalha com Biden há mais de 30. Trabalhou também com Bill Clinton, Al Gore, Barack Obama e já foi chefe de gabinete na vice-presidência de Biden.

De todo o mundo, continuam a chegar felicitações para o Presidente eleito.

