Eleições nos EUA. Recontagem de votos na Geórgia dá vitória a Biden

O estado norte-americano da Geórgia já formalizou a vitória de Joe Biden. Foi concluída a recontagem manual de todos os votos, decidida pelas autoridades republicanas do estado.

A primeira contagem foi feita por máquinas e revelou que o candidato democrata teve mais 14 mil votos do que Donald Trump na eleição presidencial de dia 3 de novembro. Foi depois feita uma auditoria, agora confirmada pela recontagem manual.

A formalização da vitória de Biden deverá ser feita esta sexta-feira pelo secretario de Estado da Geórgia.

Trump poderá ainda pedir uma nova recontagem por que a margem de derrota do ainda Presidente foi inferior 0,5%.

Enquanto espera pelo reconhecimento de Trump, Biden faz mais nomeações presidenciais

Donald Trump continua a ignorar os apelos de Biden. Nas redes sociais, alimenta ainda a tese de fraude eleitoral. Mesmo sem provas, mantém processos judiciais para invalidar os resultados.

Na Pensilvânia, deu entrada na terça-feira uma ação para anular a contagem final de votos e os 20 Grandes Eleitores ganhos por Biden. No Wisconsin, as autoridades do Estado controlado pelos Democratas anunciaram que não pagarão um cêntimo dos oito milhões de dólares da ação movida por Trump.

