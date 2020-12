Biden nomeia Susan Rice como conselheira de política interna da Casa Branca

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira novas nomeações para o seu futuro gabinete, incluindo o nome Susan Rice como conselheira de política interna da Casa Branca.

Ex-conselheira de segurança nacional de Barack Obama, a afro-americana Susan Rice, de 56 anos, "é uma das autoridades governamentais mais experientes no nosso país", escreveu a equipa de transição de Joe Biden, num comunicado.

Susan Rice, que também foi ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, estava entre as favoritas para o cargo, mais proeminente, de secretária de Estado, que acabou por ser concedido a Antony Blinken.

Rice também foi abordada no verão passado para concorrer ao cargo de vice-Presidente, ao lado de Biden, sendo essa tarefa posteriormente atribuída a Kamala Harris.

As escolhas de Biden

O Presidente eleito também nomeou Tom Vilsack para secretário da Agricultura, cargo que ocupou durante a Presidência de Obama (2008-2016); Marcia Fudge, membro da Câmara de Representantes, vai liderar o Departamento de Habitação; Denis McDonough, ex-chefe de gabinete de Barack Obama, será líder do Departamento para Assuntos de Veteranos; e Katherine Tai, advogada especializada em livre comércio e questões da China, ocupará o influente cargo de representante para o Comércio.

Se for confirmada pelo Senado, Tai "será a primeira americana de origem asiática e a primeira mulher de cor a ocupar esse cargo", afirmou a equipa de Biden.

Uma das mais influentes vozes do grupo que reúne membros eleitos afro-americanos no Congresso ('Black Caucus'), Marcia Fudge será "a primeira mulher em mais de 40 anos e a segunda mulher negra na história" à frente do Departamento de Habitação.

Na sua comunicação, Joe Biden - que tomará posse como 46.º Presidente dos EUA em 20 de janeiro - considerou que este grupo "trará o mais alto nível de experiência, compaixão e integridade para resolver os problemas" que os norte-americanos enfrentam atualmente.