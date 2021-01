Eleições nos EUA. Donald Trump diz que nunca vai reconhecer derrota

Donald Trump diz que nunca reconhecerá a derrota nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e insultou os republicados que não o apoiam.

O ainda Presidente dos Estados Unidos fez um discurso, do ponto de vista político, incendiário, no dia em que o congresso norte-americano reuniu para a confirmação do próximo presidente: Joe Biden.

Mike Pence, o apagado vice-presidente de Trump, foi o homem mais pressionado da América nos últimos dias. É ao "número dois" de qualquer presidência que cabe abrir o envelope onde estão os votos certificados de cada estado e anunciá-los. Trump pediu a Pence que rejeitasse os resultados.